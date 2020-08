Lukaku Inter, numeri spaventosi: nel mirino c'è Ronaldo il "Fenomeno"

Continua a stupire, ogni giorno sempre di più, Romelu Lukaku. L'attaccante belga, arrivato esattamente un anno fa dal Manchester United per 83 milioni di euro, ha conquistato tutto e tutti, diventando giorno dopo giorno l'uomo immagine dell'Inter di Antonio Conte. Corsa, grinta, sacrificio, carattere e soprattutto tanto lavoro di squadra, gli hanno permesso di tornare prepotentemente protagonista a livello nazionale ed internazionale.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, "Big Rom" ha all'attivo le stesse reti di Messi e Sterling, una in più anche rispetto a Mbappè. Gli unici al momento distanti risultano essere Lewandowski e Cristiano Ronaldo, con poi subito alle loro spalle l'ex Anderlecht.

Con 31 reti stagionali realizzate, Lukaku ha superato Diego Milito della stagione 2009/2010 con 30 reti realizzate e mette nel mirino Ronaldo il "Fenomeno" della stagione 1997/1998 con 34 reti. Al di là delle statistiche però, l'ex Manchester United è molto altro, un uomo squadra distante anni luce dal predecessore Mauro Icardi fermo per la cronaca a 20 reti stagionali, undici in meno del belga.

Contro Getafe e Leverkusen, una volta ancora di più, "Big Rom" ha saputo dimostrare tutta la sua importanza, giocando miriadi di palloni e facendo respirare la squadra nei momenti di difficoltà. Adesso però arriva la semifinale di Europa League contro lo Shaktar Donetsk nella quale sarà necessario sbagliare il meno possibile, soprattutto sotto porta,così da non pagare poi a caro prezzo tutti gli errori commessi. Questo manca a Lukaku per diventare un attaccante completo a 360 gradi e soprattutto in gare secche, come visto contro il Getafe e il Leverkusen, ciò appare di fondamentale importanza.