Lukaku Inter, la Fiorentina si conferma un tabù: bersaglio mancato

Romelu Lukaku sbatte ancora una volta sul muro della Fiorentina. Il belga, dopo le numerosissime prestazioni più che positive, torna a vedersi giudicato con voti abbondantemente sotto la sufficienza visto e considerato gli errori sotto porta compiuti ieri sera. L'Inter pecca alle volte di cattiveria e come all'andata, lascia strada facendo altri due punti preziosi che questa volta però potrebbero essere decisivi nell'assegnazione dello scudetto alla Juventus.

Dopo Dragowski nel match d'andata, Lukaku sbatte contro un insuperabile Terracciano vuoi per meriti di quest'ultimo, vuoi per demeriti dell'attaccante belga. A dicembre, nel match del "Franchi", "Big Rom" fallì davanti al portiere avversario la rete del raddoppio, risultando poi come errore più che decisivo a causa della rete allo scadere di Dusan Vlahovic che fece sfumare la vittoria dei nerazzurri.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio e così anche nell'incontro del "Meazza" andato in scena ieri sera, l'attaccante nerazzurro ha sprecato due grandi ma soprattutto ghiotte palle-gol . Al di là però degli errori, Lukaku ha ancora tempo per poter continuare a macinare record con al contempo l'obiettivo di raggiungere quota trenta reti stagionali. L'Europa League, ora come ora, diventa un chiaro obiettivo del club di Via della Liberazione ma se si continuerà a sprecare occasioni senza essere cinici, arrivare in fondo a questa competizione risulterà alquanto complicato.