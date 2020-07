Lukaku Inter, il belga è da record: superato Milito, ora punta il Fenomeno

Lukaku Inter, un amore totale tra le parti ed un inserimento, in meno di una stagione, pazzesco. Numeri da capogiro se si pensa che per il belga il campionato italiano rappresenta un'assoluta novità: 23 gol in 34 partite e la stagione non è ancora giunta al termine. I gol riportati sono solamente quelli segnati in Seria A, ma rappresentano già un bottino di tutto rispetto. Sponde, ripartenze, cavalcate, giocate per il nuovo idolo della tifoseria.

Stando all'analisi riportata dalla rosea questa mattina il "gigante buono" - così lo definisce il giornale per il suo carattere mite e la sua disponibilità verso tutti - nella sua prima stagione ha già superato giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter, come Amedeo Amedei ed il Principe Diego alberto Milito, portandosi al terzo posto nella classifica dei migliori realizzatori di sempre alla prima stagione in Seria A con la maglia nerazzurra. Ora davanti a lui solamente il Fenomeno Ronaldo a quota 25 reti - nella stagione 1997-98 - e Stefano Nyers - stagione 1947-48 - a quota 26.

Mancano ancora due partite da giocare - contro Napoli ed Atalanta - e sicuramente il belga che ormai è un leader fuori e dentro dal campo non si farà trovare impreparato. Mister Conte c'ha visto bene insistendo con gli uomini mercato nerazzurri per averlo: "Romelu è un calciatore atipico perché nonostante sia 1,90 di altezza è anche veloce". Sono 29 i gol stagionali - contando pure Champions e Coppa Italia - due in più del suo massimo raggiunto alla prima stagione in maglia Red Devils nel 2017-18. Cosa aggiungere di più? Una sola parola: imprescindibile.