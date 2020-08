Lukaku Inter, a quattro reti da Ronaldo: il belga punta il "Fenomeno"

Nessuno a inizio stagione avrebbe mai pensato che al primo anno all'ombra della Madonnina, Romelu Lukaku sarebbe riuscito a offrire questo tipo di rendimento. Antonio Conte, che lo ha sempre desiderato, ha insistito per averlo in sella con sè e in fin dei conti, ha avuto completamente ragione se si guardano i suoi numeri.

Dopo aver eguagliato il numero di gol di Diego Milito(30) nella stagione 2009/2010, adesso il centravanti belga mette nel mirino Ronaldo il "Fenomeno" che nella stagione 1997/1998 mise a referto ben 34 reti. Le reti di distanza fra i due sono quattro e dal canto suo, "Big Rom" potrebbe riuscire nell'aggancio a patto che l'Inter possa riuscire ad arrivare in fondo all'Europa League. Infatti, Bayer Leverkusen escluso, potrebbero esserci ancora due partite da disputare così da avere più possibilità nel centrare questo record.

Del resto, Ronaldo in quella stagione riuscì ad alzare al cielo l'odierna Europa League, nonchè ex Coppa Uefa. Sognare non costa molto: in fondo, quale miglior notte se non quella di San Lorenzo per esprimere un desiderio guardando una stella cadente?