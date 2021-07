Lukaku, il Chelsea si fa avanti. L'Inter fissa il prezzo

Lukaku è stato il trascinatore dell'Inter dell'ultima stagione, che è arrivata alla conquista dello scudetto. Con Conte in panchina il belga è cresciuto in maniera esponenziale, affermandosi come uno dei migliori attaccanti d'Europa. ovvio che questo ha fatto si che diversi top club mettessero gli occhi su di lui.

Su tutti c'è il Chesela, che avrebbe individuato nel nerazzurro il rinforzo ideale per l'attacco da mettere a disposizione di Tuchel. Lukaku dal canto suo ha dichiarato apertamente di voler restare, mentre la dirigenza a meno di offerte folli non prenderà in considerazione la sua cessione. Questo quanto riportato da Tuttosport.

“Per l’Inter ci sono dei giocatori più cedibili di altri (vedi Barella e Bastoni), ma tutti hanno un prezzo. Quello di Lukaku è di 120 milioni, una cifra che difficilmente verrà raggiunta da qualche club, ma in Inghilterra negli ultimi giorni sono tornati a farsi forti i rumors sull’interesse del Chelsea, club dove Lukaku ha già militato in due occasioni. Il club campione d’Europa vuole regalare una punta a Tuchel e Lukaku è il nome in primissima fila. Il belga - atteso a Milano all’inizio della prossima settimana -, pubblicamente, però, ha più volte fatto capire di voler rimanere; mentre l’Inter non vuole assolutamente perderlo. Dunque, a meno di clamorosi tsunami, nulla accadrà. Per altro nessuno finora ha portato all’Inter un’offerta per Lukaku che la prossima stagione vedrà il suo ingaggio salire da 7.5 a 8.5 milioni più bonus”