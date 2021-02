Lukaku Ibrahimovic, aperta l'inchiesta. Ecco cosa rischia lo svedese

Lukaku Ibrahimovic, continua la vicenda iniziata ormai una settimana fa, sul finire del primo tempo di Inter Milan, che ha visto i due attaccanti protagonisti di un duro faccia a faccia.

La procura, riporta la Gazzetta dello Sport, ha aperto un'inchiesta. A rischiare di più, inutile dirlo, è il rossonero, che si è espresso con frasi che potrebbero configurare comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 28 del Codice di Giustizia sportiva.

L'arbitro Valeri difficilmente dichiarerà di aver sentito tutto ma di aver comunque deciso di non estrarre il rosso. per questo si analizzeranno i file audio e video, e nel caso in cui ci sia qualcosa di poco chiaro si cercherà la via delle audizioni.

La frase incriminata è ovviamente quella sui riti voodoo. Ma anche un presunto "ti sparo" pronunciato da Lukaku. Ibrahimovic rischia 10 giornate di squalifica in Coppa Italia oppure una sanzione disciplinare a tempo. da capire se il fatto sia ascrivibile al sopra citato comportamento discriminatorio o se invece si tratti di condotta anti sportiva.