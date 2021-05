Lukaku, emerge una nuova ricostruzione. E il club lo difende

Lukaku ieri è stato al centro di una vicenda riguardante una presunta festa organizzata per il suo compleanno, che avrebbe portato ad una multa dei carabinieri per violazione delle norme sul coprifuoco. Stando alla Gazzetta dello Sport i fatti si sarebbero svolti in maniera differente rispetto a quanto emerso ieri.

"Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stata in onore di Lukaku, che proprio ieri ha festeggiato 28 anni. Ci sarebbero testimonianze secondo cui il party sarebbe stato organizzato proprio dal belga. Ma un’altra versione, al netto della coincidenza temporale legata a Romelu, racconta che la cena sarebbe stata organizzata da Hakimi e dall'influencer che poi ha chiamato le forze dell'ordine.

Lukaku sarebbe transitato lì dopo esser passato da un’abitazione a un’altra e si è unito alla cena, peraltro ricevendo un regalo. Quel gesto, secondo questa seconda ricostruzione, avrebbe probabilmente portato all’equivoco sul fatto che si trattasse della festa di Lukaku"

Secondo la rosea poi la posizione del club sarebbe quella di minimizzare l'accaduto, giudicandolo come una leggerezza e non come un evento grave.