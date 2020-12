Lukaku è pronto al riscatto sin da subito: obiettivo nel mirino (TS)

Lukaku, e quella voglia di riscatto. Così apre quest'oggi l'edizione del TuttoSport che analizza l'ultimo periodo del belga mettendone in luce gli ottimi numeri conditi da due episodi sfavorevoli non dipesi da lui, ma del tutto fortuiti. Il numero 9 dal suo approdo all'Inter ha fatto innamorare tutti dalla società, all'allenatore che lo ha voluto con forza passando per i tifosi, per i quali è diventato un vero e proprio idolo in pochissime settimane.

Pe Romeliu sono 22 gol nelle ultime 23 partite fra club e nazionale, una media di un gol a partita simbolo di un vero e proprio campione fuori e dentro dal terreno di gioco. Ricordiamo però che Romelu è anche un calciatore molto sensibile che risente molto di ciò che avviene intorno al mondo nerazzurro, basti pensare all'assenza prolungata dai social nel post della finale di Europa League persa contro il Siviglia.

Il ricordo fresco dell'eliminazione dalla Champions League rendono il belga un giocatore "furioso", come sottolinea il quotidiano. Per questo motivo, c'è grande voglia di riscatto immediato nel belga già a partire dal match che si disputerà fra poche ore contro il Cagliari. L'autorete con il Siviglia che abbiamo citato in precedenza ed il 'salvataggio' su il compagno di squadra e di reparto Alexis Sanchez contro lo Shakhtar mercoledì: "Sono due episodi che hanno macchiato il percorso continentale di Lukaku e gli hanno guastato il sonno e il morale. Ecco perché oggi Lukaku avrà una particolare voglia di rivalsa, di tornare a esultare e guidare l’Inter nella ricorsa al Milan". Al belga non si può condannare nulla visto ciò che ha dimostrato fino ad ora e c'è la certezza che tornerà estremamente decisivo come sempre è stato in quest'anno e mezzo con i colori nerazzurri cuciti addosso.