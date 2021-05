Lukaku e la telefonata. L'esito del primo colloquio con Inzaghi

"Romelu Lukaku ha ricevuto la chiamata più attesa, quella di Simone Inzaghi". Ne dà notizia oggi La Gazzetta dello Sport.

L'atteso primo contatto fra nuovo mister e bomber è arrivato. Il belga sarebbe stato tranquillizzato sulla bontà del progetto.

C'è di più, i due si sarebbero già dati appuntamento per il ritrovo della squadra previsto a luglio. Sarà l'occasione per sperimentare dal vivo le nuove idee di Inzaghi e il ruolo pensato per Lukaku, che resterà pienamente al centro del mondo Inter.