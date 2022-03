Lukaku e l'Inter: crolla la quota. Il segnale arriva dai bookmakers

L'eventuale ritorno di Lukaku all'Inter anima le pagine di calciomercato.

Dopo l'addio estivo, si sono intensificati i rumor su un presunto ritorno a Milano del belga. La Gazzetta dello Sport rimarca quanto i bookmakers credano ora sempre di più all'ipotesi. "E adesso crolla pure la quota - si legge sulle pagine del giornale - il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è diventata una eventualità sempre più “reale” anche per le agenzie di scommesse".

Tra cifre e smentite (qui l'analisi), si registra un boom di fiducia visto che Sisal ha abbassato la quota di un ritorno del belga in nerazzurro a 2,75, dopo che nella scorsa settimana la stessa ipotesi era assestata a 6.

Lo scorso weekend sono arrivate nuove ricostruzioni sui motivi per cui l'affare non sarebbe impossibile: Lukaku, del resto, non ha mai dimenticato i fasti vissuti in nerazzurro (clicca qui per approfondire).