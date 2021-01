Lukaku, domani esami. C'è una prima idea sulla data di rientro

Lukaku, il belga sta tenendo con il fiato sospeso Antonio Conte e tutto il mondo Inter, dopo che ieri ha abbandonato il campo per un guaio muscolare. Lo stesso allenatore ieri si è espresso con parole rassicuranti, sottolineando che non si è trattato di nulla di grave.

Tuttavia il Corriere dello Sport oggi ha fatto il punto della situazione, riportando la notizia secondo la quale domani ci saranno gli accertamenti, e si scoprirà in maniera certa di cosa si tratta. Anche il quotidiano romano ha confermato che non si tratta di nulla di allarmante.

Comunque mercoledì contro la Sampdoria l'attaccante non ci sarà, e lascerà spazio a Sanchez in via precauzionale. Il suo rientro è previsto per il match contro la Roma.