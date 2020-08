Lukaku da record. Il belga ora vuole superare un tabù (suo e dell'Inter)

Lukaku ieri ha messo a segno il suo gol numero 30 con la maglia dell'Inter, cifra finora mai raggiunta in carriera in una sola stagione. Annata da incorniciare quindi per l'attaccante ex United, che è stato fortemente voluto da Conte e che ha dimostrato di valere l'investimento fatto in estate (Lukaku è il giocatore più pagato nella storia dell'Inter).

Ora il prossimo obiettivo, riporta la Gazzetta dello Sport, è quello di rompere un suo tabù personale (ma che coincide con un tabù della squadra). L'attaccante non ha mai superato i quarti di finale di Europa League.

Raggiungere la semifinale di questa competizione sarebbe una prima volta anche per l'Inter (almeno da quando ha cambiato no me e formula). E già ieri è stato superato uno scoglio non da poco. I nerazzurri infatti da diversi anni non riuscivano a superare gli ottavi.