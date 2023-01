Lukaku, cosa filtra in vista della Supercoppa. E per il futuro cambia tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 10/01/2023

Lukaku ancora ai box. Non si arresta la stagione sfortunata del bomber nerazzurro. Il belga, che aveva già saltato gran parte della prima parte di stagione, non sarà disponibile né per la sfida di questa sera col Parma, né – è il pericolo – per le successive gare, col rischio di un forfait in Supercoppa che ora è concreto.

Colpa di un’infiammazione al tendine della coscia sinistra, come rimarca La Gazzetta dello Sport. C’è di più: l’ennesimo stop (considerato comunque di non importante entità) pone ora seri dubbi sul futuro di Big Rom a Milano.

Lukaku e il futuro. Salta il prestito bis?

“L’Inter non può sbagliare la mossa, né dal punto di vista tecnico né da quello economico”, rimarca oggi il quotidiano milanese.

“Questo nuovo stop, per quanto limitato nel tempo, certo non aiuta a pensare positivo”, la riflessione. Tra muscoli fragili e recupero lento, il futuro è insomma più che mai in bilico. Nulla, fin qui, è andato come nelle aspettative di calciatore e società. Si punta, comunque, a riavere Lukaku in tempi non lunghissimi: Lukaku al massimo potrebbe sedere in panchina col Verona. Poi partirà la volata per la Supercoppa. I tifosi e l’Inter restano in ansia.