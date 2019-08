Lukaku: Conte realizza un sogno, ma le parole del tecnico fanno sognare i tifosi

Antonio Conte ha cercato Lukaku praticamente in tutte le sue esperienze da allenatore.

Lo voleva alla Juventus, lo voleva al Chelsea, lo allenerà all'Inter.

Si può quindi parlare di un sogno diventato realtà per l'ex CT. Ma anche per i tifosi c'è un margine per pensare in grande.

Questo perché l'allenatore leccese in una conferenza è stato chiaro: in base ai rinforzi verranno modulate le aspettative. Il fatto di aver avuto quindi il rinforzo numero uno lascia intendere che gli obiettivi possano essere ora i più alti che si possano immaginare.