Lukaku chiama l'Inter! Il belga vuole tornare. Operazione possibile?

Lukaku sogna il ritorno all'Inter.

E' questa l'incredibile notizia che ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport. L'attaccante belga in estate aveva scelto di lasciare Milano dopo l'addio di Antonio Conte, suo mentore calcistico. La scelta è stata quella di fare ritorno al Chelsea, dove aveva fallito anni prima, nella speranza di potersi prendere una rivincita grazie alla maturità acquisita negli anni italiani. L'esito è stato però diverso, visto che a Londra non è mai riuscito a diventare il re che era a Milano, anzi. Con Tuchel il feeling non è mai esploso, e le ultime gare hanno portato una bocciatura totale. Prima il match contro il Crystal Palace, che ha fatto clamore per via dei soli 7 tocchi conquistati dal belga in tutta la gara. Poi la più recente bocciatura contro il Lille, dove è addirittura finito in panchina.

Ora cosa succede? Secondo la Gazzetta dello Sport la voglia di Inter sarebbe tantissima, e ci sarebbero addirittura continui messaggi in cui Lukaku comunica sostanzialmente questo desiderio: "Se volvete, se si può, io ci sono...". Se ne era parlato già a gennaio, ma poi la crisi è rientrata. Crisi che ormai è esplosa definitivamente. E allora l'obiettivo del giocatore sarebbe quello di imbastire il ritorno già per la prossima stagione. Tuttavia bisognerà capire in primis se in casa Inter ci sia questo desiderio, e poi se sarà possibile a livello economico."L’operazione è tutt’altro che semplice, servirebbero equilibrismo da acrobata, ma i messaggi che da Londra arrivano a Milano sono continui, sinceri, univoci". Al momento quindi l'ipotesi sembra solo una suggestione. Le uniche cose certe sono che l'Inter è alla ricerca di una punta, e che Lukaku tornerebbe nell'immediato nella città che lo aveva incoronato re.