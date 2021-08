Lukaku-Chelsea: 'Brividi Inter! Romelu ci sta pensando'

Lukaku-Chelsea: l'Inter non vuole cedere il belga ma un'offerta più ricca e la volontà del giocatore potrebbero cambiare tutto. È la ricostruzione di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 4 agosto, sulla trattativa che sta scuotendo il calciomercato. "Romelu ci sta pensando" conferma il quotidiano sportivo che aggiunge come "solo questo basta ad accendere una spia dall'arme in casa Inter e nell'intero ambiente nerazzurro".

Tuttosport sottolinea come il Chelsea stia facendo sul serio, Abramovich rivuole Lukaku e "farà di tutto per regalare Big Rom a Tuchel. I blues - rivela Federico Masini nel suo articolo - da giorni stanno corteggiando il belga e il suo entourage: hanno offerto un contratto da circa 15 milioni di euro netti, quasi il doppio degli 8,5 che l'attaccante percepisce a Milano". E il giocatore? "Adesso starebbe valutando la proposta. Che - spiega Tuttosport - non significa volerla accettare e neanche voler lasciare l'Inter. La sta però valutando, sì. E questo rischia di essere il nodo cruciale di quella che potrebbe diventare la trattativa dell'estate, segnando inequivocabilmente il mercato e il destino dell'Inter, già colpita dagli adii di Conte e di Hakimi".

Qual è la posizione della società? "L'Inter al momento non ci sente e ha rispedito al mittente, con fastidio, l'offerta da 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso (115 complessivi). Con fastidio perché - spiega Tuttosport - l'Inter ritiene la proposta del Chelsea assolutamente non all'altezza del valore del giocatore che il club considera incedibile. Il tutto senza contare il momento, visto che siamo al 4 agosto e non sarebbe semplice trovare un giocatore come Lukaku in una ventina di giorni".