Lukaku, c'è una contropartita che potrebbe far vacillare l'Inter

Lukaku è ormai al centro di una trattativa con il Chelsea. Decisiva sarà la volontà del calciatore, anche se bisognerà capire quale sarà l'offerta che verrà recapitata al club nerazzurro. Al momento, secondo Tuttosport, la prima proposta sarebbe stata ritenuta irritante da parte dei nerazzurri, in quanto ritenuta non congrua la valore del giocatore.

"L'Inter al momento non ci sente e ha rispedito al mittente, con fastidio, l'offerta da 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso (115 complessivi). Con fastidio perché l'Inter ritiene la proposta del Chelsea assolutamente non all'altezza del valore di un giocatore che il club considera incedibile. Il tutto senza contare il momento, visto che siamo al 4 agosto e non sarebbe semplice sostituire un giocatore come Lukaku in una ventina di giorni".

E allora sarà necessario un rilancio. E qualora non il Chelsea non volesse offrire solo cash dovrà essere messo sul piatto un nome ritenuto valido in casa Inter. E secondo il quotidiano torinese il profilo giusto potrebbe essere quello di Werner. Il tedesco non è una prima scelta, e con Lukaku troverebbe ancora meno spazio. La valutazione si aggira sui 40 milioni di euro e i nerazzurri avrebbero già un rinforzo in attacco, e potrebbero valutare con calma come investire il resto del denaro incassato.