Lukaku alla caccia del record: CR7 nel mirino, ma non sarà semplice

Un'Inter già Campione d'Italia a quattro giornate dal termine - con la sfida contro la Sampdoria alle porte -, che però non vuole fermarsi. In palio ci sono ancora record di squadra e gratificazioni personali. Una di queste la sta inseguendo Romelu Lukaku che, dopo una stagione straordinaria, cercherà di raggiungere la vetta di un'altra classifica: quella da capocannoniere.

Infatti, come riporta stamani l'edizione della Gazzetta dello Sport, a quattro giornate dal termine il belga è ancora in lizza per il primo posto distante sei reti da Cristiano Ronaldo. Non un traguardo semplice da raggiungere, ma il n.9 è abituato a stupire: "Lukaku è al secondo posto alle spalle di Cristiano Ronaldo: il distacco di sei gol è importante, ma chissà che il gruppo Inter non si voglia porre come obiettivo quello di portare Romelu a giocarsela fino in fondo. Il re di Milano (così si è autodefinito il belga dopo la vittoria dello scudetto) potrebbe trovare motivazioni extra nella corsa a CR7".

Come riferisce la rosea i due s'incontreranno la prossima settimana, faccia a faccia, e potrebbe essere un incontro decisivo: "I due se la vedranno faccia a faccia nello scontro diretto dell’Allianz Stadium alla penultima giornata, con l’Inter rilassata e la Juve probabilmente a caccia di punti per la Champions". Chiosa così il quotidiano. Non resta che attendere.