Lugano Inter, le probabili formazioni: un solo dubbio per Conte

Prima uscita stagionale per l'Inter di Antonio Conte, che alle 17.30 sfida il Lugano. Spazio per la prima volta il 3-5-2. Curiosità per Lazaro, che si gioca una maglia con Candreva, e per Sensi, che dovrebbe partire mezzala lasciando la regia a Brozovic. In attacco, viste le varie assenze, spazio a Longo ed Esposito. Attenzione rivolte a Perisic, nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia.

Queste le probabili formazioni:

LUGANO (3-5-2): Baumann; Kecskes, Maric, Daprelá; Lavanchy, Rodriguez, Custodio, Vecsei, Aratore; Bottani, Gerndt. Allentore: Celestini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Perisic; Longo, Esposito. Allenatore: Conte.