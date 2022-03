Liverpool-Inter, occhio all'amuleto: un nerazzurro ha già segnato ai Reds

Liverpool-Inter, gara in programma domani sera, si preannuncia scintillante.

L'impresa per i nerazzurri appare proibitiva. Ma l'intenzione è ovviamente provarci dopo lo 0-2 della gara d'andata a San Siro. Un teatro affascinante quello di Anfield e che ospiterà in un clima difficile il tentativo di rimonta di Lautaro e compagni.

Il Corriere dello Sport, oggi 7 marzo, pone l'accento sull'amuleto nerazzurro. Un insospettabile che, proprio ai Reds, ha già fatto male. Si tratta del nuovo acquisto Robin Gosens, sceso in campo con profitto nelle prove generale di venerdì contro la Salernitana. Gosens segnò al Liverpool ai tempi dell'Atalanta: fu una delle più memorabili imprese della storia della società orobica. Era il 25 novembre 2020.

Contro il Liverpool, il tedesco sederà inizialmente in panchina, pronto a dare una mano in corso d'opera. E' comunque quasi al top, come assicura il quotidiano, raccontando le certezze che affiorano dalla Pinetina sul conto dell'esterno mancino. Anche Darmian (ai tempi del Manchester City) ha battuto il Liverpool: i due esterni sono stati gli unici, dell'attuale rosa nerazzurra, a infliggere grattacapi ai Reds. Gli inglesi in casa fanno paura: qui i numeri mostruosi della squadra di Klopp.