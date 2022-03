Liverpool-Inter, la ricetta di Cambiasso per l'impresa

Liverpool-Inter, Cambiasso ha parlato della sfida di Champions di martedì.

Come riferisce il portale Calciomercato.com, l’ex nerazzurro Esteban Cambiasso ha rilasciato ai microfoni di Sky alcune dichiarazioni in merito al prossimo impegno europeo nerazzurro.

"L'unica cosa certa è che non esiste niente di impossibile, nello sport come nella vita. Andare pensando che i giochi sono fatti mi sembrerebbe un errore. Su come giocarsela col Liverpool, penso che Simone Inzaghi lo saprà meglio di tutti noi: è lui che vede i giocatori ogni giorno. Penso che saranno più convinti dopo il risultato di ieri, martedì si vedrà".

Queste le dichiarazioni del Cuchu, che sa bene come affrontare competizioni di questo calibro e partite di questa importanza. I nerazzurri, in effetti, partono da una situazione quantomeno compromessa, complice il 2-0 rimediata a San Siro. Ma nella sfida di andata l’Inter non ha affatto sfigurato, mettendo anche sotto i Reds per gran parte della partita; è mancata la zampata decisiva, la rete che ti svolta la partita. Probabile che contro gli uomini di Klopp i nerazzurri non avranno moltissime occasioni, servirà quindi quella concretezza sotto porta in grado di indirizzare la partita alla prima azione utile.

Inzaghi potrà contare sui recuperati Gosens e Correa, uomini che potranno sicuramente dare una mano e che a gara in corso potrebbero risultare decisivi con una giocata, un dribbling, o magari anche un gol. Lautaro si è sbloccato, lo stesso dicasi per Dzeko; adesso è necessario trovare il killer istinct per regalare al mondo nerazzurro un’impresa che sembra titanica.

L’Inter non parte battuta. Sarà una partitia difficilissima, ma i nerazzurri, come ha detto Barella post Salernitana, è una squadra “pazza”, e chissà che martedì sera non riesca ad espugnare il leggendario stadio di Anfield.