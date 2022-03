Liverpool Inter, Inzaghi prova a sorprendere con un cambio inaspettato?

Liverpool Inter di domani sera stabilirà quale delle due squadre passerà il turno e si garantirà l'accesso ai quarti di finale.

Gli inglesi sono avanti grazie allo 0-2 di Milano, mentre i nerazzurri dovranno compiere un'impresa per rimontare gli uomini di Klopp. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto sulla probabile formazione che scenderà in campo domani, martedì 8 marzo.L'Inter dovrà fare a meno di Nicolò Barella, che ha rimediato un'espulsione nel match contro il Real Madrid nei gironi, e deve ancora scontare la seconda giornata di squalifica. Al suo posto è corsa due tra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal. Il cileno però appare nettamente favorito, soprattutto grazie alla buonissima gara che ha disputato all'andata. Sulla fascia sinistra Ivan Perisic, che aveva dato forfait contro la Salernitana, è pienamente recuperato. Robin Gosens entrerà a gara in corso, mentre a Torino, contro gli uomini di Juric, potrebbe avvenire il contrario.

La sorpresa però potrebbe essere rappresentato dalle scelte in attacco. Joaquin Correa potrebbe infatti partire dal primo minuto. "Va segnalato in grande crescita anche Correa. Il Tucu non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, ma ha la forza per giocare ormai una parte importante di partita. È una traccia da seguire, una possibilità che Inzaghi vuole tenersi calda. La logica vuole che la coppia Dzeko-Lautaro non venga divisa, ma la gestione del bosniaco, vicino ai 36 anni, sarà uno dei temi fondamentali da qui alla fine della stagione per Inzaghi".