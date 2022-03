Liverpool-Inter e l'inimmaginabile. Le parole (speranzose) di un grande ex

Liverpool-Inter, la grande attesa.

Riusciranno i nerazzurri a centrare l'impresa? Servono due gol (senza subirne) per portare la gara ai supplementari. Addirittura tre per qualificarsi. Effetto di una gara sfortunata, quella d'andata, in cui gli uomini di Inzaghi hanno subito due reti, pur non demeritando affatto sul piano del gioco.

Klinsmann, ex attaccante dell'Inter, ha parlato quest'oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. "C’è sempre possibilità, in 90’ succedono cose inimmaginabili. Anche se il Liverpool è eccezionale, è fatto di uomini. E l’Inter è nella migliore condizione per provarci: non ha nulla da perdere. Magari segna nel primo tempo, cresce la fiducia e poi chissà...", le parole del tedesco.

Una speranza che abbraccia in questo momento l'intero mondo Inter.

Da Lautaro e Dzeko dovranno arrivare i gol che servono per la qualificazione. "Prendi Lautaro, lo mescoli con Dzeko e fai un... Klinsmann: diciamo che sto a metà. A proposito di somiglianze, questo Barella così completo e vitale mi ricorda davvero Lothar Matthaeus", il pensiero di Klinsmann sull'attuale stato di salute dei principali volti del club nerazzurro.