Le occasioni a parametro zero: Mkhitaryan, Calhanoglu, Aguero e non solo. Ecco dove vanno

Tanti calciatori in scadenza, che si libereranno a giugno. Occasioni di mercato per chi potrà accaparrarseli senza spendere nemmeno un euro di cartellino.

Raduna volti e profili La Gazzetta dello Sport. Da Mkhitaryan che non ha ancora rinnovato con la Roma (i giallorossi, per il quotidiano, restano in pole) a Calhanoglu che in questo momento è più vicino all'addio che alla permanenza a Milano.

C'è anche l'ex Mario Balotelli in procinto di liberarsi: l'attaccante, probabilmente, lascerà il Monza dopo una sola stagione.

Ribery è conteso tra Fiorentina e Lazio; c'è battaglia su Hysaj (Fiorentina, Milan, Lazio).

Per Wijnaldum, nome accostato anche all'Inter, c'è ormai il Barcellona all'orizzonte, così come i blaugrana sono vicinissimi ad Aguero.

Intrigo vero, per il quotidiano, su Sergio Ramos: Manchester United e Psg solo alcune delle squadre interessate. Alaba andrà al Real Madrid, mentre per Depay il futuro è tutto da scrivere.

Poi gli interisti Ranocchia e D'Ambrosio; lo juventino Buffon; l'attaccante del Chelsea Giroud. Tutti in attesa di conoscere la prossima destinazione.