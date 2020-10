Lazio-Inter, Vidal dietro alla Lu-La ed un ballottaggio in difesa

Lazio-Inter, mancano poche ore al match della terza giornata di Serie A e mister Antonio Conte sembrerebbe avere ancora alcuni dubbi da sciogliere per la formazione da mandare in campo. Il primo quesito riguarda il modulo che molto probabilmente dovrebbe essere un 3-5-2, ma che potrebbe variare in un 3-4-1-2 con un centrocampista che si stacca e va ad agire dietro alle due punte.

Quest'ultimo dovrebbe essere Arturo Vidal che sembrerebbe aver recuperato dalla botta subita nell'ultimo turno e quindi dovrebbe partire dal primo minuto. Insieme al cileno dovrebbero giocare Barella - l'unico sicuro di una maglia da titolare stando alle voci trapelate - e Gagliardini. Occhio però a possibili cambi last-minute con l'inserimento della qualità di Sensi oppure Eriksen nel ruolo di trequartista. In attacco invece ripartirà dal primo minuto la coppia Lukaku-Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.

Sull'out di sinistra Perisic verrebbe dato in vantaggio su Young, anche se non vi è certezza assoluta. La certezza invece è rappresentata da Hakimi che agirà sull'out opposto come esterno di centrocampo pronto ad inserirsi e ad agire a tutta fascia. Nella retroguardia una maglia da titolare la vestirà Stefan De Vrji - ex della partita - che agirà da centrale nella ormai consueta linea a tre. Al suo fianco a sinistra dovrebbe avvenire l'avvicendamento tra Kolarov e Bastoni, a destra invece è ancora in corso un ballottaggio tra Skriniar e D'Ambrosio. Tra i pali capitan Handanovic.

A disposizione del mister inoltre ci saranno Ranocchia, Brozovic - ancora tenuto in panchina -, Pirola e Pinamonti. Rimasto a Milano Nainggolan molto vicino ad un ritorno al Cagliari. La probabile:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar/D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni/Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic/Young; Vidal; Lukaku, Lautaro