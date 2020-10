Lazio-Inter, Perisic dal 1' ed un segnale dalla mediana: la probabile (CdS)

Lazio-Inter, il mister sta valutando e limando gli ultimi dettagli per capire quale squadra mettere in campo domani pomeriggio nell'impegno in trasferta contro la Lazio di Simone Inzaghi. Stando a quanto riporta stamani il Corriere dello Sport il tecnico non avrebbe molti dubbi se non quello di capire le reali condizioni di Arturo Vidal. Il cileno non è stato sottoposto ad alcun test dopo la botta rimediata nel turno infrasettimanale contro il Benevento e se nella rifinitura dovesse andare tutto bene ci sono alte probabilità che partirà titolare.

Lo stesso ieri ha svolto la parte tattica con i compagni e dovrebbe quindi andare a vestire, come detto in precedenza, una maglia da titolare insieme al numero 23 Barella che potrebbe essere schierato a supporto delle due punte Lautaro-Lukaku. Per il terzo posto in mediana il favorito sembrerebbe essere Gaglairdini.

L'italiano sembrerebbe in vantaggio su Brozovic (voci di mercato parlerebbero di un forte interessamento del PSG) e sul duo Sensi-Eriksen. Sulle fasce dovrebbero agire Hakimi a destra e Perisic a sinistra che farebbe rifiatare Young dopo l'ottima prestazione offerta nell'ultimo turno. In difesa con molta probabilità riposerà Kolarov, il quale lascerà l'out di sinistra a Bastoni. Centrale De Vrij e sulla destra riconfermato per la seconda partita consecutiva Skriniar.

Mister Conte dunque dovrebbe optare per un 3-5-2 che potrebbe mutare in un 3-4-1-2 con Barella oppure Vidal ad agire come trequartista. La probabile (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.