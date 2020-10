Lazio Inter, Lautaro il migliore, un pilastro a sorpresa finisce tra i peggiori

Lazio Inter, il pareggio di ieri ha visto un'inter a due facce: dominante in alcune fasi della gara, schiacciata ed intimorita in altre. E anche per quanto riguarda i calciatori si è visto un trend altalenante. Diversi giocatori sono finiti tra i migliori. Tra tutti Lautaro, che ha messo in rete il pallone del momentaneo 1 a 0.

Poi De Vrij e Skriniar e praticamente tuto il centrocampo. Ad eccezione di Sensi, il peggiore in assoluto, che si trova a pagare un'ingenuità molto grave. Patrica accentua molto la reazione, ma l'ex Sassuolo avrebbe dovuto leggere meglio la situazione vista il cartellino rosso sventolato in faccia ad immobile.

Tra i peggiori anche Lukaku, e questo rappresenta la vera sorpresa. Oltre questi due non raggiungono il 6 anche Handanovic e Perisic. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.