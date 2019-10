Lazaro: se le prestazioni non miglioreranno a gennaio pronta l'alternativa

L'impatto di Lazaro nel match di domenica contro il Sassuolo è stato tutt'altro che convincente, e ora in casa Inter ci si interroga su questo giocatore. L'austriaco è arrivato per fare il titolare, nelle intenzioni del club. Finora però ha evidenziato difficoltà nell'adattamento del ruolo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

Visto però anche l'investimento fatto in estate ci si aspetta sicuramente che il rendimento migliori. Qualora così non fosse entro dicembre la società potrebbe valutare di tornare sul mercato.

Il nome su cui ci si fionderebbe è quello di Darmian, autentico pallino di Marotta ed Ausilio, che in estate ha lasciato il Manchester per trasferirsi al Parma. Lo riporta Tuttosport.