Lautaro via? No problem, l'Inter lavora ad un attacco da fantascienza

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come all'Inter stiano lavorando per mettere su un attacco importante a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez. In caso di cessione dell'argentino infatti, i nerazzurri andrebbero dritti su Timo Werner, profilo giovane e talentuoso sulla falsariga dell'attuale numero 10 della Beneamata.

Werner ma non solo. L'Inter infatti lavora da tempo alla pista che porta a Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà a giugno. Tra club e giocatore c'è già un accordo di massima per un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione, mentre resta ancora da definire il bonus alla firma. Possibili rilanci del Chelsea e del Napoli, ma al momento il destino di Mertens sembra tingersi di nerazzurro.

Antonio Conte però non si accontenta e chiede almeno quattro attaccanti di livello, dato che in estate saluteranno sia Sanchez (che rientrerà a Manchester) che Esposito (andrà a maturare in periferia). Ecco dunque tornare di moda il nome di Edinson Cavani, anch'egli in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore non sembra rientrare più nei piani del PSG, mentre l'Inter è pronta a fare un'offerta al suo entourage per portarlo in nerazzurro.