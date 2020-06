Lautaro, spiegata l'involuzione. Conte pronto a prendere una decisione

Lautaro Martinez sta vivendo un periodo non felice all'Inter. Le voci di mercato sul Barcellona non stanno di certo aiutando il suo rendimento. Il Corriere della Sera ha dedicato un approfondimento al momento che sta vivendo la punta argentina.

La crisi è iniziata con le due giornate di squalifica, e poi nei big match contro Lazio e Juventus non c'era già più con la testa. testa che con ogni probabilità è già a Barcellona. Il giocatore ha già un accordo con i catalani, ma manca l'intesa tra i club. Chissà che 90 milioni più Arturo Vidal possa bastare. Ora però c'è un finale di campionato da giocare e tutta l'Europa League.

Lautaro dovrà scegliere cosa fare. In società non hanno apprezzato il fatto che sulla vicenda della cessione il giovane talento non ha proferito una sola parola. In settimana ci sarà un confronto con Conte, che però sta valutando di sostituirlo con Sanchez.