Lautaro , si accelera sul rinnovo: il motivo, le cifre e la scelta sulla clausola

Lautaro Martinez ha vissuto un periodo poco felice se si considerano le due ultime gare. Contro il Genoa non è andato a segno ed è uscito molto nervoso dal campo al momento della sostituzione. Contro lo Shakhtar invece nel secondo tempo ha sbagliato un gol da due passi.

Per questa ragione l'Inter vuole intervenire in soccorso del giocatore, che sotto la guida di Conte è cresciuto in maniera esponenziale. E la soluzione potrebbe essere quella di accelerare sul rinnovo.

A riportarlo è la Gazzetta dello sport, che oltre il motivo sopra citato svela anche che le cifre dovrebbero essere a metà strada tra la richiesta (7,5 milioni di euro) e l'offerta (5). per quanto riguarda la clausola invece si pensa o ad alzarla o ad eliminarla del tutto. In entrambi i casi l'effetto sarà quello di scoraggiare eventuali pretendenti.