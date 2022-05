Lautaro, sarà addio? L'indiscrezione: arrivata un'indicazione ai dirigenti

Lautaro tra presente... e futuro.

L'argentino dell'Inter, gran protagonista nelle ultime settimane, ha ritrovato la vena realizzativa. Come rimarca oggi il Corriere dello Sport, la punta viaggia verso il suo record personale di gol in A, avendo già raggiunto la soglia di reti (17) della passata stagione. Il futuro, però, potrebbe essere lontano da Milano. Così, almeno, stando alle indicazioni dello stesso quotidiano romano che conferma come Lautaro sia il maggior indiziato alla cessione nell'ambito di un eventuale sacrificio estivo.

L'indicazione ai dirigenti, spiega il giornale, ci sarebbe già: serve un utile da almeno 60 milioni, e una sforbiciata agli ingaggi di non meno del 10 per cento. Addirittura tre le squadre big inglesi che sarebbero sulle tracce del Toro: dal Manchester United, al Tottenham di Conte, passando per l'Arsenal. Le parole dell'agente di Lautaro Martinez che chiarisce sul futuro.

La dirigenza nerazzurra comunque ha già dimostrato di poter far fronte a qualunque evenienza. Potrebbe essere quella estiva una sessione di sofferenza, rimarca ancora il quotidiano. E non si esclude nulla. Spunta un talento in mediana: la scheda.