Lautaro, parole al miele per l'Inter. E rassicura sulla sua permanenza

Lautaro Martinez ha rilasciato delle importanti dichiarazioni pubblicate sulle pagine di Libero. L'attaccante ha parlato della sua esperienza nerazzurra, sottolineando la gioia per lo scudetto appena vinto. Poi sulla situazione societaria ha detto di essere (al pari dei suoi compagni) a conoscenza di ciò che sta avvenendo, ma non ci saranno problemi nel trovare un accordo con la società. Sul Barcellona ha ammesso che la possibilità di un trasferimento in Spagna è stata concreta, ma alla fine è stato felice della scelta di restare. "E per fortuna" ha aggiunto.

Parole importanti anche per quanto riguarda il suo rinnovo. "Non so se è già il momento, ma stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono troppo contento di essere qua, di far parte di questo progetto".

Poi l'attenzione si è focalizzata sul rapporto con Conte, che ha raccontato così. (Lautaro ha chiarito che il suo legame con l'Inter non è condizionato all'eventuale permanenza del tecnico). "Con lui non sono mai liti, al limite discussioni. Le discussioni servono per crescere e lui cerca sempre di tirare fuori il massimo da ognuno, anche in allenamento. Vive il calcio in maniera speciale, mi ha chiamato dopo la Coppa America e ci siamo subito capiti. Mi ha fatto crescere molto. «Speriamo che rimanga, in questi due anni abbiamo tutti fatto dei grandi passi avanti".