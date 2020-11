Lautaro Martinez, si lavora (lentamente) sul rinnovo. Novità sulla clausola

Lautaro Martinez, l'argentino, che in estate sembrava ad un passo dal raggiungere Messi al Barcellona, alla fine è rimasto all'Inter, che sta lavorando sul rinnovo. Al momento le parti non sono vicine, visto che esiste una forbice tra domanda ed offerta.

Tuttavia, come scrive la Gazzetta dello Sport, si sta lavorando per prolungare il vincolo contrattuale, anche se sia la società che l'entourage del calciatore sanno che è saggio prendere tempo.

La novità però, scrive la rosea, risiede nel fatto che Marotta starebbe valutando la possibilità di eliminare del tutto la clausola rescissoria, così da avere maggiore forza nelle trattative. In estate la posizione del club è stata netta, in quanto non si era disposti a privarsi del giocatore per una cifra inferiore a quella dei 111 milioni di euro.