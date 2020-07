Lautaro Martinez, per ora niente rinnovo: Barcellona pronto a rifarsi sotto

Lautaro Martinez è stato al centro di importanti voci di mercato che lo volevano al Barcellona al fianco del suo connazionale Leo Messi. Nelle ultime settimane questa pista sembra essere tramontata (è scaduto il termine per avvalersi della clausola rescissoria) ma la questione sembra tutt'altro che chiusa.

Tuttosport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale l'Inter starebbe attendendo per proporre all'attaccante il rinnovo di contratto. Questo è confermato dallo stesso marotta, che nel pre-match di ieri ha sottolineato come ciò avverrà a stagione conclusa.

Dopo la Champions League, riporta il qu.otidiano torinese, è probabile che il Barcellona torni alla carica per Lautaro Martinez, in un momento in cui i nerazzurri, con la clausola scaduta, avranno maggiore forza nella trattativa. Intanto il giocatore sembra essersi riavvicinato molto all'Inter.