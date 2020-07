Lautaro Martinez, ora la permanenza all'Inter rischia creare 2 problemi

Lautaro Martinez sembra essere destinato a restare all'Inter, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto che l'ipotesi Barcellona sembra essere tramontata e il Manchester City ad oggi non sembra essere un'ipotesi. L'Inter quindi starebbe preparando una proposta di rinnova da 5,5 milioni di euro all'anno. Tuttavia qualche perplessità resta, per due ragioni.

La rosea infatti sottolinea come ora, per finanziare il mercato, sarà necessario sacrificare un altro top, con Skriniar e Brozovic che sarebbero gli indiziati principali in questo senso. Poi c'è da valutare l'aspetto psicologico. Lautaro non ha avuto problemi fisici, ma le sue prestazioni sono calate.

Questo perché aveva probabilmente la testa da un'altra parte. Ora dovrà riadattarsi ad una realtà che forse nel suo inconscio aveva già abbandonato. Il dato di fatto è che ad oggi le prime scelte di Conte in attacco sono Lukaku e Sanchez.