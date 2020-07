Lautaro Martinez, oggi giorno di svolta: questione ormai chiusa

Lautaro Martinez è stato negli ultimi mesi al centro di voci di mercato che lo volevano al Barcellona, dove avrebbe raggiunto il connazionale Messi. Tuttavia l'Inter si è sempre opposta ad una sua eventuale partenza, a meno che non fosse arrivata una determinata offerta. Questa offerta non è arrivata, ed oggi scade la validità della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport riposta questa mattina la notizia secondo la quale l'approdo in Catalogna sarebbe ormai impossibile, visto che il Barcellona non vuole accontentare i nerazzurri con i 90 milioni di euro.

A pagare le conseguenze di ciò è stato Conte, che ha avuto a disposizione un giocatore non mentalmente in condizione. Anche per questa ragione la società starebbe prendendo tempo per il rinnovo, che prima era una priorità.