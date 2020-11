Lautaro Martinez, novità in vista per quanto riguarda il rinnovo. Il punto

Lautaro Martinez, l'attaccante argentino, protagonista del match di due giorni fa contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, sembra essersi riscattato dopo un periodo non propriamente positivo. In estate (ma anche prima) erano insistenti le voci che lo volevano al barcellona al fianco di Messi.

Alla fine è rimasto a Milano, e da quel momento in poi si è iniziato a parlare di rinnovo, anche passi ufficiale non ci sono ancora stati. Oggi il Corriere dello Sport, ha riportato una notizia inerente a tale questione.

Dopo la sosta per le nazionali infatti ci dovrebbero iniziare le trattative tra club e giocatore per il prolungamento del contratto e adeguamento dello stipendio. resta da capire cosa verrà fatto invece con la clausola, che potrebbe essere alzata o addirittura eliminata. Tuttavia, scrive il quotidiano, i tempi previsti non sono brevi.