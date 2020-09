Lautaro Martinez Inter: l'incontro di ieri aveva uno scopo ben preciso

Lautaro Martinez Inter, ieri è andato in scena un incontro tra gli agenti del calciatore argentino e i dirigenti nerazzurri. Da quanto dichiarato dagli stessi procuratori del giocatore si è trattato di una semplice visita di cortesia.

Questi ultimi hanno inoltre asserito di non aver mai parlato con il Barcellona, e che non c'è nessun dialogo neanche con il Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello sport però il meeting è servito soprattutto a gettare le basi per il rinnovo del contratto attualmente in essere.

L'Inter vuole prolungare il rapporto con Lautaro, con un'offerta da 5 milioni di euro netti annui. Il calciatore ne vorrebbe invece 7. Molto probabile che il compromessi sia trovato a 6 milioni. Dovrebbe inoltre sparire la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.