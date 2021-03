Lautaro Martinez, il valore schizza alle stelle e l'Inter lo blinda. Il punto

Lautaro Martinez, l'attaccante argentino si sta rendendo protagonista di una stagione molto positiva. Il giocatore si sta rivelando decisivo e sembra aver completato la sua maturazione.

Per questa ragione la società, dopo aver rischiato di perderlo un anno fa, sta per blindarlo con un rinnovo contrattuale. Le cifre parlano di uno stipendio portato a 4,5 milioni di euro annui. E la novità sta nel fatto che la clausola rescissoria, il cui ammontare attuale è di 111 milioni di euro, sta per essere eliminata.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che mette in evidenzia anche un altro fatto, ossia che il valore di Lautaro al momento si aggira sugli 80 milioni di euro. La firma sul rinnovo dovrebbe arrivare una volta che si sarà tranquillizzata la situazione societaria. Ma, come scrive la rosea, si stratta soltanto di una formalità.