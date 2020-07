Lautaro Martinez, il City fa sul serio, ma la permanenza è l'ipotesi più forte

Lautaro Martinez è stato al centro, negli ultimi due mesi, di insistenti voci di mercato che lo volevano al Barcellona insieme a Messi. Ora però sembra essersi fatto sotto il Manchester City. Dopo che il Tas ha revocato la sentenza con la quale escludeva la squadra di Guardiola dalle coppe europee il club inglese è tornato nella possibilità di spendere.

E Lautaro, nella mente del tecnico spagnolo, sembra essere il nome in cima alla lista per il dopo Aguero. Il City può senza dubbio accontentare l'Inter sul piano economico (meglio di quanto avrebbe potuto il Barcellona). I nerazzurri, dal canto loro, hanno maggiore forza nella trattativa, visto che non aleggia più la tagliola della clausola rescissoria.

Il nodo questa volta potrebbe essere proprio la volontà del calciatore, che potrebbe decidere di restare per attendere una nuova offensiva degli spagnoli tra un anno. Inoltre la Premier League non sembra essere in cima ai desideri dell'attaccante. Per questa ragione l'ipotesi della permanenza al momento appare la più accreditata. Lo riposta la Gazzetta dello sport.