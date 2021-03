Lautaro Martinez e il rinnovo: arriva una forte presa di posizione dell'Inter

Lautaro Martinez è da tempo vicino a rinnovare il suo contratto che lo lega all'Inter. In particolare i dialoghi sono iniziati in estate, dopo che è stato respinto l'assalto del Barcellona. Ora, scrive Tuttosport, la firma sembra essere davvero ad un passo. Manca in sostanza solamente la firma.

L'accordo dovrebbe essere fino al 2024 e con uno stipendio pari a 4,5 milioni di euro annui. Ma la vera e propria presa di posizione del club riguarda la clausola rescissoria, il cui ammontare attuale è di 111 milioni di euro, e che con il nuovo accordo dovrebbe essere eliminata del tutto.

Questo sia perché attribuirebbe all'Inter un maggiore potere contrattuale, e sia perché è chiara la volontà di puntare sul giocatore, come scrive il quotidiano torinese. L'argentino è attualmente a bilancio per un importo pari a 11,6 milioni di euro.