Lautaro Martinez, Barcellona ora preoccupato? Indizio sulla permanenza

Il Barcellona non sarebbe più così sicuro di arrivare a Lautaro Martinez. Questo quanto riportato da Mundo Deportivo questa mattina. Il quotidiano spagnolo infatti ha sottolineato come la volontà del giocatore potrebbe non essere decisiva.

I catalani infatti avrebbero raggiunto da tempo l'accordo con l'attaccante, ma, questo potrebbe non bastare. A sostegno di questa tesi viene ricordato il caso Neymar, che avrebbe voluto fare ritorno proprio al Barcellona.

E l'indizio circa il fatto che i blaugrana non sono così sicuri di chiudere l'accordo viene dal fatto che si continua a seguire Timo Werner. Il tedesco è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri nel caso in cui non riuscissero a trattenere Lautaro.