Lautaro Martinez, arriva la svolta improvvisa. L'argentino decide il futuro

Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati della rosa nerazzurra e uno dei possibili sacrificabili sul mercato visto che diverse squadre sono interessate al suo profilo. Al momento, riporta la Gazzetta dello Sport, non sono arrivate offerte concrete per strappare l'argentino, e l'Inter non ha bisogno, dopo la cessione di Hakimi, di fare ulteriori sacrifici.

Se a ciò si aggiungono le parole del nuovo agente Camano la situazione appare più che delineata. Lautaro avrebbe infatti deciso di restare all'Inter anche per la prossima stagione, e non solo.

Avrebbe dato mandato al suo nuovo agente di intavolare la trattativa per il prolungamento contrattuale. Attualmente l'attaccante percepisce 2,5 milioni di euro, e ne vorrebbe il doppio. Le parti sono pronte a trattare. Decisiva in questo senso potrebbe essere stata la telefonata di Simone Inzaghi, che, come accaduto con Lukaku, ha caricato il giocatore e lo ha spinto a sposare il nuovo progetto nerazzurro.