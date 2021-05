Lautaro, l'agente: "Resterà? Non posso promettere nulla, ma Inter priorità"

Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati della rosa nerazzurra, uno dei protagonisti assoluti della recente conquista dello scudetto. Un anno fa erano molto insistenti le voci di un suo trasferimento al barcellona. Alla fine non se ne fece nulla, e da quel momento in poi si è iniziato a parlare di rinnovo. Tuttavia l'accordo non è ancora stato siglato. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato l'intervista rilasciata dal nuovo agente dell'argentino, Camano.

Camaño, i tifosi interisti vorrebbero sapere se resterà.

"Non posso promettere nulla, allo stato attuale è inutile fare delle previsioni: noi, come altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club".

C'è già in agenda un incontro con la dirigenza?

"Per il momento, no. Penso ci vedremo a campionato terminato. La trattativa è in stand-by"

Conferma l'interesse del Real Madrid?

"Rispondo dicendo che non sto parlando con nessuna società: Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha ancora due anni di contratto, l'Inter è comunque la priorità. Come detto, si tratta però di capire cosa accadrà dal punto di vista societario".