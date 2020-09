Lautaro-Inter, l'argentino: "Dimostrata voglia e determinazione" (InterTV)

Lautaro-Inter, l'attaccante argentino dell'Inter ha ripreso da dove aveva lasciato meno di un mese fa - al termine di una lunghissima stagione per i nerazzurri - e lo fa con una prestazione di sostanza guarnita quasi con una doppietta (il secondo gol è stato valutato come autogol di Ceccherini). El Toro ha commentato la vittoria dicendo come in questa serata siano uscite la volontà e la determinazione della squadra: "Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che in ripartenza è cattiva e arriva in porta subito".

Ha poi aggiunto sempre sullo stesso tema: "Abbiamo dimostrato voglia e determinazione, abbiamo subito tre gol che potevamo evitare, ma siamo contenti". Per il numero 10 della Benamata è il quarto gol da fuori area nel 2020 come da dati Opta, pochi meglio di lui nei top cinque campionati europei. Davanti a lui solamente Calhanoglu (Milan) e Malinovskiy (Atalanta).



Ha poi chiosato sull'attuale profondità della rosa e quindi sulle maggiori opportunità di mister Conte di schierare diversi uomini anche a partita in corso visti anche i cinque cambi mantenuti anche per la stagione appena iniziata: "È così, dobbiamo sfruttare i cinque cambi perché la partita si fa con intensità e quindi chi entra fa la differenza con la freschezza". Sulla differenza tra titolari e uomini in panchina l'argentino non ha dubbi: "Chi è in panchina deve fare come i titolari".