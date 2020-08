Lautaro Inter, l'addio di Messi cambierebbe le carte in tavola

Lautaro Inter, sembrerebbe un paradosso ma ora l'addio di Messi al Barcellona non solo porterebbe conseguenze nel rapporto tra la Pulce ed il mondo blaugrana, ma avrebbe delle ripercussioni anche sul mercato. Questo è quanto riporta stamane l'edizione del Corriere dello Sport, che scrive come Lautaro Martinez - da tempo nel mirino del Barcellona - ora non sarebbe più così sicuro di lasciare Milano.

Ora che il club catalano avrebbe ancora maggior bisogno e spazio di arrivare al 10 nerazzurro - inseguito da mesi e corteggiato anche dal neo tecnico Koeman vista la partenza del n.9 Suarez - quest'ultimo avrebbe cambiato idea e parrebbe voler rimanere sulla sponda nerazzurra di Milano, magari con un prolungamento del contratto.

L'idea dei catalani - ovvero di tranquillizzare il centravanti nerazzurro in vista di un accelerata nelle trattative - sarebbe ora compromessa dall'addio del loro capitano nonché bandiera storica. Stando alle indiscrezioni nemmeno un possibile raddoppio dell'ingaggio potrebbe spingere El Toro a lasciare Milano ed il suo partner d'attacco Romelu Lukaku. Non resta che attendere gli sviluppi di questa finestra di mercato che si protrarrà fino ad inizio ottobre, con la sensazione però che l'argentino rimarrà alla corte di Antonio Conte per crescere ulteriormente e fare il salto di qualità definitivo.