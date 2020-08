Lautaro Inter, il tabù del gol: contro lo Shakhtar per il riscatto

Lautaro Inter, l'argentino cerca il riscatto ed una rete che manca da troppo in questa competizione. L'ultimo gol - come riporta stamane la Gazzetta dello Sport - risale al match dello scorso anno contro il Rapid Vienna in piena questione Icardi. Certo, l'argentino poi in questa stagione ha segnato cinque reti in sei match nella fase a gironi, ma fino ad ora da quando si gioca a Dusseldorf deve ancora timbrare il cartellino.

Il numero 10 lunedì partirà titolare insieme al suo compagno di reparto Lukaku e vista l'assenza di Alexis Sanchez, molto probabilmente, giocherà l'intera partita ed avrà minuti in più per centrare l'obiettivo. Il Toro però non è assolutamente da colpevolizzare in quanto nonostante l'assenza di reti sta fornendo prestazioni di alto livello mettendosi a disposizione della squadra creando movimenti, tagli ed inserimenti a portare via l'uomo per i compagni.

Su di lui rimangono sempre presenti le voci di un forte interessamento del Barcellona, ma come abbiamo riportato settimane fa l'Inter è pronta ad offrire il rinnovo alla punta argentina in modo tale da prolungare la sua permanenza a Milano. Su di lui Antonio Conte punta tantissimo, tanto che non vorrebbe per nulla al mondo sacrificarlo in quanto lo ritiene complementare a Romelu ed adatto per caratteristiche tecniche e tattiche a far reparto con il belga. Non resterà che aspettare lunedì sera ed attendere il verdetto che come in ogni partita riserverà il campo, certi però che Lautaro farà del suo meglio per portare i nerazzurri verso la finale di Colonia.