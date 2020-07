Lautaro Inter, il Barcellona non molla la presa: la priorità è l'argentino

Non ha assolutamente nessuna voglia di mollare la presa il Barcellona che continua a monitorare la pista che porta a Lautaro Martinez. L'argentino, oggetto dei desideri dei blaugrana, resta l'obiettivo numero uno ma ad oggi, dopo settimane di trattative intense, di concreto c'è ben poco.

Come riportato dal Mundo Deportivo, l'argentino è il preferito all'interno della società spagnola, soprattutto a causa degli acciacchi di Suarez di cui "Il Toro" sarebbe stato designato come suo successore naturale. Attualmente però, tutto dipende da due fattori più che fondamentali: il primo è legato alla questione contropartita, il secondo riguarda invece alcune cessioni in quanto, con l'arrivo di Trincao, il reparto offensivo dei catalani risulta affollato.

Di conseguenza, allo scopo di fare cassa, il Barcellona starebbe cercando invano di vendere giocatori come Coutinho, Todibo, Rafinha, Rakitic e Wague, senza dimenticare Braithwaite e Dembelè. Al momento però mancano acquirenti e quindi sostanzialmente denaro liquido da reinvestire per l'attaccante nerazzurro. L'Inter, a fine stagione, offrirà a Lautaro un cospicuo adeguamento di contratto a 5,5 milioni più bonus., giocandosi così parte delle sue carte: toccherà poi al giocatore, una volta per tutte, decidere il suo futuro.