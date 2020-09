Lautaro Inter, Il Barcellona ci riprova: i nerazzurri non vogliono cederlo

Sono ormai note un po' a tutti le difficoltà economiche che l'Inter, giorno dopo giorno, sta accusando sempre di più. L'epidemia da Covid-19 ha messo in ginocchio il bilancio societario e di conseguenza, a fronte di ingenti investimenti saranno determinanti le cessioni. Di certo, ad oggi, al di là di ogni discorso possibile ed immaginabile, i nerazzurri non vorrebbero di certo monetizzare cedendo Lautaro Martinez.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti dell'attaccante argentino prima di giungere a Milano, hanno voluto fare tappa anche a Barcellona per ascoltare ancora una volta la proposta dei catalani, intenti tuttora nel non voler mollare la presa. Un nuovo assalto dei blaugrana non è assolutamente da escludere ma il quesito principale è rappresentato da cosa in realtà sia cambiato in Spagna in così poco tempo.

La situazione è la stessa di qualche settimana fa ma nonostante ciò, il presidente Bartomeu avrebbe formalizzato una nuova offerta che diventerà presumibilmente nota a tutti solo quando gli agenti del giocatore si siederanno attorno ad un tavolo con i dirigenti nerazzurri. Di certo, in Viale della Liberazione le idee sono abbastanza chiare: per portare il "Toro" via da Milano serviranno almeno 90 milioni più una contropartita tecnica, verosimilmente Junior Firpo. La telenovela può senza ombra di dubbio protrarsi anche a campionato iniziato, consci però che nel caso in cui il tentativo dei blaugrana dovesse non portare i frutti sperati, l'Inter dal canto suo darebbe l'affondo decisivo alla proposta di rinnovo da 6 milioni più bonus.